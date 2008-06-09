مرگ و میر ناشی از ایدز رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود که امروز به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه گردید ، آورده است: سرمایه گذاری های انجام شده بر بیماری ایدز در 10 سال گذشته در حال به ثمر رسیدن است زیرا اشاعه، ویروس ایدز ( اچ آی وی) و مرگ و میر ناشی از ایدز در دهه گذشته رو به کاهش است.

بان کی مون در گزارش خود هشدار می دهد با وجود اینکه پیشرفت هایی در زمینه افزایش منابع برای مبارزه با گسترش ویروس ایدز به دست آمده که سال گذشته روی هم به رقم 10 میلیارد دلار رسید، اما شکاف بین منابع موجود و نیاز واقعی، مانع از به ثمر رسیدن کوشش ها برای دستیابی به آرمان های جهانی برای مبارزه با بیماری ایدز گردیده است.

در گزارش دبیر کل آمده است که افزایش دسترسی به درمان از راه ضد ویروس به طور بی سابقه ای تا 42 درصد در 2007 افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش ، تا دسامبر سال 2007 ( دی ماه 1386 ) تقریبا 33 میلیون و 200 هزار نفر در جهان با "اچ آی وی" زندگی می کرده اند. به نظر می رسد میزان سالانه عفونت به "اچ آی وی" در حال کاهش بوده و تقریبا 2 میلیون و 500 هزار نفر در سال 2007 آلوده به ویروس ایدز شده اند که این میزان در سال 1998 تعداد 3 میلیون و 200 هزار نفر بوده است.

همچنین میزان مرگ و میر سالانه به دلیل ایدز از رقم 3 میلیون و 900 هزار قربانی در سال 2001 به رقم 2 میلیون و 100 هزار نفر در سال 2007 کاهش یافته است.