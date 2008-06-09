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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۳

فیروز کریمی تا پایان هفته برای عقد قرارداد به اهواز می آید

فیروز کریمی تا پایان هفته برای عقد قرارداد به اهواز می آید

اهواز - خبرگزاری مهر: فیروز کریمی برای هدایت استقلال اهواز در فصل آینده لیگ برتر تا پایان هفته جاری برای امضای قرارداد به اهواز می آید.

سرپرست تیم فوتبال استقلال اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با فیروز کریمی برای هدایت این تیم در فصل آینده مسابقات لیگ برتر به توافق نهایی رسیده ایم و این مربی حداکثر تا پایان هفته جاری برای امضای قرارداد با استقلال اهواز به اهواز می آید تا با حضور در هیئت فوتبال استان خوزستان قرارداد خود را امضا کند.

بهمن روشنایی افزود: با حضور کریمی در اهواز اهداف و برنامه فصل آینده این تیم در لیگ برتر نیز ترسیم و بررسی می شود و این مربی برنامه ها و نیازهای خود برای فصل آینده را به مدیران تیم اعلام می کند.

وی تصریح کرد: از بین بازیکنانی که در پایان فصل قراردادشان با تیم استقلال اهواز به پایان رسیده تاکنون تنها با رضا جلالی ثابت و حسین ماهینی به توافق رسیده ایم و رایزنی برای تمدید قرارداد سایر بازیکنان که در فصل گذشته عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند ادامه دارد، ضمن اینکه با چند بازیکن جدید در حال گفتگو هستیم که در صورت توافق اسامی آنان اعلام می شود.

کد مطلب 696005

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