آغاز نظارت وزارت علوم بر هزینه کرد بودجه‌ های فرهنگی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خرمشاد پیش از این با انتقاد از صرف بودجه‌ های فرهنگی برای مقولاتی خارج از حوزه فرهنگ در دانشگاهها تعیین مکانیسم نظارتی برای ارزیابی شیوه هزینه بودجه های فرهنگی را ضروری دانسته بود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم نیز معتقد است: باید آن دسته از دانشگاههایی که بودجه خوبی برای حوزه فرهنگ اختصاص داده‌اند تشویق شوند. همچنین باید آن دسته از دانشگاههایی که به حوزه فرهنگ اهمیت نداده اند نیز رصد شوند و اگر نیاز به تذکر داشته باشد یادآوریهای لازم به آنها صورت گیرد.

معاون فرهنگی وزیر علوم در فروردین ماه 86 در گفتگو با مهر از هزینه شدن غیر اصولی بودجه های فرهنگی برای مقولاتی خارج از حوزه فرهنگ انتقاد کرد و گفت: وزیر علوم به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاهها در آخرین دیدار با روسای دانشگاهها در خصوص هزینه نشدن بودجه های فرهنگی برای مقولاتی خارج از حوزه فرهنگ به روسای دانشگاهها تذکر داد.

محمد باقر خرمشاد تأکید کرد: دانشگاهها نباید از بودجه فرهنگی دانشجویان برای طرحهای عمرانی یا سایر حوزه هایی که به مقوله فرهنگ هیچ ربطی ندارند، استفاده کنند. بودجه های فرهنگی باید برای همین حوزه صرف شود.

معاون وزیر علوم گفت: وزارت علوم اقداماتی را جهت نظارت بر دانشگاهها در راستای ارزیابی چگونگی هزینه شدن بودجه های فرهنگی در دستور کار دارد تا این بودجه ها در جایگاه خودش هزینه شوند.

این مسئول فرهنگی آموزش عالی تاکید کرد: بودجه سال 87 دانشگاههایی که بودجه های فرهنگی را در حوزه هایی غیر از فرهنگ هزینه می کنند به تایید وزیر علوم نخواهد رسید.