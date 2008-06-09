مجموعه "زمین آسمانی" روی میز تدوین

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در هفت قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش گروه کودک و نوجوان در خرمشهر ساخته می‌شود و روایتگر خانواده‌ای است که هنگام جنگ از خرمشهر به تهران رفته‌اند. آنها بعد از سال‌ها تصمیم می‌گیرند دوباره به خرمشهر برگردند. تمام لوکیشن‌های مجموعه "زمین آسمانی" در خرمشهر است.

در این مجموعه حمید مظفری، رحیم نوروزی، مالک حدپور سراج، هادی قمیشی، مارال فرجاد، روناک یونسی، محراب رضایی و صادق مقدم نقش‌آفرینی می‌کنند. تصویربرداری مجموعه "زمین آسمانی" از 20 فروردین شروع شده و تا اوائل خردادماه به پایان رسید.

از عوامل این پروژه می‌توان به حسن مشکلاتی نویسنده، علی عالمی مدیر تصویربرداری، هادی افشار صدابردار، بابک شعاعی طراح گریم، شهرام قدیری‌فر طراح صحنه و لباس، عزیز علیزاده مدیر تولید و هوشنگ قنواتی‌زاده برنامه‌ریز اشاره کرد.