  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۴۳

مجموعه "زمین آسمانی" روی میز تدوین

مجموعه "زمین آسمانی" روی میز تدوین

امیر ادیب‌پرور مشغول تدوین مجموعه تلویزیونی "زمین آسمانی" به کارگردانی عبدالرحمان شیلیان و تهیه‌کنندگی احسان نیلی برای شبکه اول است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در هفت قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش گروه کودک و نوجوان در خرمشهر ساخته می‌شود و روایتگر خانواده‌ای است که هنگام جنگ از خرمشهر به تهران رفته‌اند. آنها بعد از سال‌ها تصمیم می‌گیرند دوباره به خرمشهر برگردند. تمام لوکیشن‌های مجموعه "زمین آسمانی" در خرمشهر است.

در این مجموعه حمید مظفری، رحیم نوروزی، مالک حدپور سراج، هادی قمیشی، مارال فرجاد، روناک یونسی، محراب رضایی و صادق مقدم نقش‌آفرینی می‌کنند. تصویربرداری مجموعه "زمین آسمانی" از 20 فروردین شروع شده و تا اوائل خردادماه به پایان رسید.

از عوامل این پروژه می‌توان به حسن مشکلاتی نویسنده، علی عالمی مدیر تصویربرداری، هادی افشار صدابردار، بابک شعاعی طراح گریم، شهرام قدیری‌فر طراح صحنه و لباس، عزیز علیزاده مدیر تولید و هوشنگ قنواتی‌زاده برنامه‌ریز اشاره کرد.

کد مطلب 696015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها