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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

تلفات ارتش انگلیس در افغانستان به 100 نفر رسید

تلفات ارتش انگلیس در افغانستان به 100 نفر رسید

ارتش انگلیس اعلام کرد که تعداد کشته های نظامیان انگلیسی در افغانستان از زمان حمله به این کشور تا کنون به یکصد نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با کشته شدن سه نظامی انگلیسی دیگر در افغانستان که عصر روز گذشته اتفاق افتاد؛ شمار کشته های ارتش انگلیس در افغانستان به 100 نفر رسید.

بر اساس این گزارش، نظامیان انگلیسی مستقر در افغانستان در مناطق جنوبی این کشور یعنی نقاطی که محل اصلی تجمع نیروهای طالبان به شمار می رود و ارتش انگلیس بارها از کشورهای عضو ناتو خواسته تا با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان نظامیان انگلیسی را در مقابله با طالبان و سایر گروه های شبه نظامی افغانستان کمک کنند.  

این آمار در حالی منتشر می شود که چندی پیش نیز اعلام شد، نتایج یک گزارش بسیار محرمانه نشان می دهد که بسیاری از نظامیان انگلیسی در فقر زندگی می کنند و برخی از آنها به قدری فقیر هستند که چیزی برای خوردن ندارند.

پیش از این نیز نتایج یک نظرسنجی انجام شده از سوی وزارت دفاع انگلیس نشان داده بود که فرماندهان و مقامهای دفاعی این کشور در انجام وظیفه خود برای تهیه نیازهای نظامیان انگلیسی کوتاهی می کنند.

کد مطلب 696016

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