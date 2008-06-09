رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران به مهر خبر داد: ثبت اولیه 21 طرح تحقیقاتی و اختراع محققان کشور در سطح بین المللی

دکتر محمد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت های مورد نظر صندوق حمایت از پژوهشگران در سال جاری افزود: صندوق حمایت از پژوهشگران علاوه بر حمایت از طرحهای تحقیقاتی، عرصه های تحقیقاتی مورد نیاز کشور را با انجام نظرخواهی از محققان مشخص کرده است و در واقع سفارش های تحقیقاتی در بخشهایی از جمله توسعه مرزهای دانش و تحقیق مبتنی بر محصول را مورد حمایت جدی قرار می دهد.

وی افزود: در حقیقت صندوق از هر تحقیقی حمایت نمی کند و در این راه به عرصه های نو، جدید و ضروری توجه خواهد کرد.

21 ثبت اولیه پتنت و اختراع در سطح بین الملل در 6 ماه اخیر

فرهادی در خصوص حمایت صندوق از ثبت طرح های تحقیقاتی خاطرنشان کرد: 21 ثبت اولیه پتنت و اختراع در سطح بین الملل در 6 ماه اخیر انجام گرفته است و اگر تحقیقی در خور ثبت باشد این کار از سوی صندوق انجام می گیرد.

وی افزود: فعالیت های حقوقی مورد نیاز برای ثبت پتنت از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور انجام می گیرد و هزینه های آن نیز عمدتاً بسته به نوع تحقیق از سوی صندوق پرداخت می شود.

پیگیری تجاری شدن تحقیقات کشور

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران پیگیری تجاری شدن تحقیقات کشور را از دیگر اولویت های صندوق برشمرد و گفت: پیگیری تجاری شدن تحقیقات به خصوص تحقیقات نیمه صنعتی و به محصول رسیدن تحقیقات نیز از اولویت های کاری ما است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد طرحهای تحقیقاتی که برای تجاری شدن به صندوق ارائه می شود، کم نیست اما این طرحها باید از مسیر تحقیق گذشته باشند، مطالعات پایلوت انجام گرفته باشد و در نهایت باید دارای نقشه تجاری و نقشه بازاریابی لازم باشند.

لزوم دارا بودن نقشه تجاری و نقشه بازاریابی طرحهای تحقیقاتی

فرهادی اظهار داشت: تهیه نقشه تجاری و بازاریابی یک محصول نیز بر عهده افراد خبره در این کار است که با توجه به لزوم آن در بازاریابی یک محصول، محققان به شرکت های مشاوره ای در این زمینه معرفی می شوند.

وی بر لزوم توجه بیشتر بر فرآیند لازم برای بازاریابی و تجاری سازی تحقیق در کشور تأکید کرد و گفت: محقق ذهنیت تجاری ندارد و برای این کار نیاز به مشاوره دارد که صندوق یا آنها را راهنمایی می کند و یا آنها را به سمت ایجاد شرکت مورد نظر سوق می دهد.

حمایت صندوق از 8 پروژه در صنعت

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران در خصوص پروژه هایی که از سوی صندوق مورد حمایت هستند، نیز به مهر گفت: هم اکنون 8 پروژه در صنعت مورد حمایت صندوق قرار دارند و 8 پروژه دیگر نیز کار خود را به تازگی آغاز کرده اند و مورد حمایت های اولیه صندوق قرار گرفته اند.

وی حجم ریالی حمایت از پروژه های مورد نظر را وابسته به تحقیق مورد نظر دانست و اظهار داشت: صندوق حمایت از پژوهشگران برای طرحهای مبتنی بر محصول حدود نیمی از حجم ریالی پروژه را تأمین می کند.