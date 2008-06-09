دستاوردهای جدید درمان کاهش چربی و افزایش فشار خون ارایه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود قاسمی با بیان اینکه کنگره تازه های قلب و عروق روزهای 22 تا 25خرداد ماه در مرکز همایش رازی تهران برگزار می شود، افزود: آخرین روش های تشخیصی اکو کاردیوگرافی از طریق مری، نتایج جدید ناشی از استنت ها ( فنرها) ی دارویی قابل جذب از دیگر برنامه های کنگره امسال انجمن آترواسکلروز را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه در این کنگره پیشگیری اولیه و ثانویه در بیماری های قلبی جزء محورهای اساسی قرار گرفته است، یاد آور شد: روش های درمان تنگی عروق قلب با استفاده از استنت گذاری، جدیدترین دستاوردهای درمانی بیماری های عروق شامل گشادی شریان آئورت ( آئوریسم آئورت) مطرح می شود.

قاسمی گفت: بررسی و ارزیابی آخرین مطالعات همراه با تشکیل میزگردهایی نظیر میزگرد اکوکاردیوگرافی برای تشخیص بیماری های مادرزادی، دریچه ای، عضله قلب و عروقی در کنار ارایه آخرین دستاوردهای تصویربرداری مدرن در تشخیص بیماری های قلبی شامل تنگی عروق قلب و بیماری های مادرزادی قلب با استفاده از روش "سیتی آنژیوگرافی" و اعلام آخرین نتایج درمان تنگی های عروق گردن ( کاروتید) از دیگر برنامه های کنگره امسال را تشکیل می دهد.

وی همچنین از معرفی جدیدترین دستاوردهای داخلی و بین المللی در زمینه سلول های بنیادی قلب در بزرگسالان و اطفال، تشخیص و درمان اختلالات ضربان سازی قلب شامل تشخیص آریتمی ها ( نامنظمی ها) و درمان آنها با بهره گیری از امواج صوت و به کارگیری انواع باتری های قلبی ( پیس میکر) خبر داد.

رئیس دهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق ادامه داد: مشاهده و ارزیابی داخل عروق با استفاده از تکنیک اکوکاردیوگرافی عروقی در کنار دستاوردهای کنونی جراحی قلب باز در ایران در زمینه بیماری های قلب، بیماری های مادرزادی و دریچه ای و پیوند قلب از دیگر مواردی است که طی روزهای برپایی کنگره مورد بحث و تبادل نظر متخصصان داخل و خارج کشور قرار می گیرد.

وی گفت: در این کنگره مقالات جدیدی توسط پزشکان خارجی و ایرانی مشغول به کار در خارج از کشور و نیز پزشکان ایرانی داخل کشور به صورت سخنرانی یا به صورت پوستر ارایه خواهد شد.

قاسمی تصریح کرد: همزمان سمینار پرستاری در زمینه های تخصصی پرستاری شامل مراقبت های ویژه در بخش قلب (ccu ) ، مراقبت های بخش جراحی قلب ( ICU) ، بخش کانتریسم، آنژیوگرافی و مراقبت های ویژه بیماران بستری و سرپایی قلبی و همچنین نمایشگاه آخرین ابزارهای تشخیصی و درمانی بیماران قلبی با بهره گیری از تکنولوژی" های تک" ( High Tech) همراه با ابزارهای تشخیصی و درمانی توسط نمایندگان شرکت های تجهیزات پزشکی داخلی و خارجی برپا می شود.