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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۳۳

تولید نانوفیلم برای ایجاد قابلیتهای ویژه در شیشه توسط محققان کشور

تولید نانوفیلم برای ایجاد قابلیتهای ویژه در شیشه توسط محققان کشور

فیلمهای لایه نازک برای ایجاد قابلیتهای ویژه در شیشه با استفاده از فناوری نانو به روش سل-ژل توسط محققان کشورمان تولید شد.

محمد حسین حبیبی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در این پروژه با استفاده از روش سل-ژل، لایه نازکی از ترکیبات معدنی بر روی بسترهای مختلفی مانند مواد سرامیکی و یا فلزی نشانده می شود.

حبیبی افزود: پس از این مرحله ترکیب بدست آمده حرارت داده شد و با انجام تستهای لازم از طریق XRZ ، STM و SEM نانو فیلمهایی با اندازه ذرات 40 نانومتر و ضخامت 100 نانومتر حاصل شد.

مجری طرح، ایجاد خواص رفلکسی و اپتیکی مشخص در شیشه را از ویژگیهای این نانو لایه ها دانست و اظهار داشت: استفاده از مواد کمتر و چسبندگی بالا از مزایای استفاده از این ماده است.

وی به کاربردهای این مواد پرداخت و اضافه کرد: این لایه در صنایع شیشه سازی برای تولید شیشه های انعکاسی و ایجاد اپتیک مشخص در شیشه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

حبیبی از تولید کاتالیزور نیز خبر داد و به مهر گفت: ما توانستیم نانو لایه های اکسید روی، اکسید ایندیوم و اکسید تیتانیوم تولید کنیم. این مواد کاربردهای کاتالیزوری و فتوکاتالیزوری دارند.
کد مطلب 696023

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