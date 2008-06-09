تولید نانوفیلم برای ایجاد قابلیتهای ویژه در شیشه توسط محققان کشور

محمد حسین حبیبی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در این پروژه با استفاده از روش سل-ژل، لایه نازکی از ترکیبات معدنی بر روی بسترهای مختلفی مانند مواد سرامیکی و یا فلزی نشانده می شود.

حبیبی افزود: پس از این مرحله ترکیب بدست آمده حرارت داده شد و با انجام تستهای لازم از طریق XRZ ، STM و SEM نانو فیلمهایی با اندازه ذرات 40 نانومتر و ضخامت 100 نانومتر حاصل شد.

مجری طرح، ایجاد خواص رفلکسی و اپتیکی مشخص در شیشه را از ویژگیهای این نانو لایه ها دانست و اظهار داشت: استفاده از مواد کمتر و چسبندگی بالا از مزایای استفاده از این ماده است.

وی به کاربردهای این مواد پرداخت و اضافه کرد: این لایه در صنایع شیشه سازی برای تولید شیشه های انعکاسی و ایجاد اپتیک مشخص در شیشه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

حبیبی از تولید کاتالیزور نیز خبر داد و به مهر گفت: ما توانستیم نانو لایه های اکسید روی، اکسید ایندیوم و اکسید تیتانیوم تولید کنیم. این مواد کاربردهای کاتالیزوری و فتوکاتالیزوری دارند.