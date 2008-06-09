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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۳۵

قیمت فروش یاهو به مایکروسافت اعلام شد

قیمت فروش یاهو به مایکروسافت اعلام شد

کارل ایکان سرمایه دار آمریکایی و یکی از بزرگترین سهامداران یاهو با ارسال یک نامه سرگشاده به شورای مدیریت دومین موتور جستجوی دنیا قیمت عرضه این شرکت به مایکروسافت را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارل ایکان به شورای مدیریت یاهو یک نامه سرگشاده ارسال کرد و طی این نامه از مقامات دومین موتور جستجوی دنیا خواست که این شرکت را با قیمت 375/34 دلار برای هر سهم و در مجموع معادل 5/49 میلیارد دلار به مایکروسافت واگذار کند.

به گفته این سهامدار و سرمایه دار آمریکایی اگر مایکروسافت پیشنهاد یک معامله دوستانه و مشارکتی را نپذیرد وی تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک توافق میان یاهو و گوگل به کار خواهد گرفت.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، در حال حاضر ایکان خود را برای مبارزه ای در مقابل شورای مدیریت یاهو آماده می کند. این مبارزه قرار است در اجلاس سهامداران یاهو که اول آگوست برگزار می شود به نتیجه برسد.

به اعتقاد ایکان، جری یانگ دومین بنیانگذار یاهو در مورد امکان دستیابی به توافق با مایکروسافت در حال کارشکنی است.

وی در این خصوص در نامه سرگشاده خود به رئیس یاهو نوشت: "فکر می کنم که مایکروسافت به اینکه گروه یاهو به روشی دوستانه شرکت را بفروشد اعتقادی ندارد."
کد مطلب 696024

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