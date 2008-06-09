خسارت 160 میلیاردی به عرصه های منابع طبیعی استان مرکزی

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: سرمای شدید اواخر زمستان گذشته و کاهش بیش از 40 درصدی بارندگی در استان و خشکسالی منجر به کاهش تولید مستمر علوفه مراتع و موفق نبودن نسبی اقدامات بیولوژیکی، خشک شدن چشمه‌های موجود در مراتع استان شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه ‪ ۶۰ مراتع استان با کاهش‬هزار تنی علوفه روبرو است، افزود: جدی گرفتن کاهش پوشش گیاهی در مراتع از سوی مسئولان ضروری است زیرا وجود پوشش گیاهی موجب هدایت جریانها به تغذیه سفره زیرزمینی است و بخش اعظم غذای دام از مراتع تامین می‌شود.

مظفری یادآور شد: بر اساس مطالعات سازمان خواربارجهانی حدود ‪ ۲۵‬درصد ارزشهای جنگل و مرتع به تولید علوفه و چوب است و ‪ ۷۵‬درصد باقیمانده در مباحث محیط زیست از جمله حفظ آب و خاک است که به دلیل رسیدن به منافع کوتاه‌ مدت این ‌نسبت معمولا تحت الشعاع قرار می‌ گیرد.

این مسئول عنوان کرد: به دلیل هجوم مردم دامدار و عشایر در سالهای خشکسالی به مراتع در صورت نبود راهکارهای فنی و علمی، ذخیره‌های موجود نیز در معرض تهدید است و احتمال بروز سیلابهای شدید در سالهای آتی تقویت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه عرصه های منابع طبیعی استان مرکزی شامل مرتع و جنگل به حدود دو میلیون هکتار می رسد، عنوان کرد: جلساتی با حضور مسئولان سازمانی و استانهای همجوار برای ارزیابی میزان خسارات مالی و زیست محیطی در ستاد خشکسالی استان در حال انجام است.