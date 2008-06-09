خسارت 160 میلیاردی به عرصه های منابع طبیعی استان مرکزی

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: سرمای شدید اواخر زمستان گذشته و کاهش بیش از 40 درصدی بارندگی در استان و خشکسالی منجر به کاهش تولید مستمر علوفه مراتع و موفق نبودن نسبی اقدامات بیولوژیکی، خشک شدن چشمههای موجود در مراتع استان شد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه ۶۰ مراتع استان با کاهشهزار تنی علوفه روبرو است، افزود: جدی گرفتن کاهش پوشش گیاهی در مراتع از سوی مسئولان ضروری است زیرا وجود پوشش گیاهی موجب هدایت جریانها به تغذیه سفره زیرزمینی است و بخش اعظم غذای دام از مراتع تامین میشود.
مظفری یادآور شد: بر اساس مطالعات سازمان خواربارجهانی حدود ۲۵درصد ارزشهای جنگل و مرتع به تولید علوفه و چوب است و ۷۵درصد باقیمانده در مباحث محیط زیست از جمله حفظ آب و خاک است که به دلیل رسیدن به منافع کوتاه مدت این نسبت معمولا تحت الشعاع قرار می گیرد.
این مسئول عنوان کرد: به دلیل هجوم مردم دامدار و عشایر در سالهای خشکسالی به مراتع در صورت نبود راهکارهای فنی و علمی، ذخیرههای موجود نیز در معرض تهدید است و احتمال بروز سیلابهای شدید در سالهای آتی تقویت میشود.
وی با اشاره به اینکه عرصه های منابع طبیعی استان مرکزی شامل مرتع و جنگل به حدود دو میلیون هکتار می رسد، عنوان کرد: جلساتی با حضور مسئولان سازمانی و استانهای همجوار برای ارزیابی میزان خسارات مالی و زیست محیطی در ستاد خشکسالی استان در حال انجام است.
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