تاخیر یک هفته ای در ارائه سهام شرکت مخابرات به بورس

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارائه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس اوراق بهادار با یک هفته تاخیر همراه خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران افزود: علت تاخیر به وجود آمده، آماده نشدن برخی از مدارک و مستندات مورد نیاز بوده است و برخی مراحل ثبت و معرفی شرکت به کارگزاران انجام نشده بود.

وی ادامه داد: معارفه شرکت مخابرات ایران برای کارگزاران بورس فردا انجام خواهد شد و حداکثر یک هفته بعد به بورس ارائه می شود.

زارعیان تصریح کرد: برخی موارد اساسنامه شرکت مخابرات ایران مستلزم تغییر بود که در اواخر هفته گذشته تغییرات آن انجام شد و مراحل قانونی برای ورود این شرکت به بورس در حال طی شدن است.

مسئولان شرکت مخابرات ایران پیش از این از آماده بودن این شرکت برای ورود به بورس خبر داده بودند اما با موارد نقص پرونده که از سوی بورس اعلام شد، ناگزیر به تاخیر یک هفته ای و اصلاح موارد درخواستی شدند.