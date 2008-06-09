درمان ناباروری هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است

دکتر محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم پیگیری های انجمن و وعده های مسئولان مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن خدمات درمانی ناباروری، اما هنوز رسما چیزی اعلام نشده است.

وی با عنوان این مطلب که موضوع خدمات درمان ناباروری در شورای عالی بیمه مطرح است، گفت: آنچه مسلم است اینکه دارو و خدمات این قبیل افراد می بایست در این شورا تصویب شود ولی به رغم قول مساعدی که داده شده بود، هنوز خبری نیست.

رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران تصریح کرد: در حال حاضر، تمامی خدمات درمان ناباروری به صورت آزاد بوده و از این رو، اغلب زوجین با مشکلات عدیده ای مواجه اند.