98 درصد مردم آذربایجان غربی کارت ملی خود را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کاظم شعبانلو صبح امروز در جلسه هماهنگی ستاد سرشماری عشایر کوچنده استان آذربایجان غربی اظهار داشت: از دو میلیون و 150 هزار نفر واجد شرایط اخذ کارت ملی در استان، افزون بر دو میلیون و 50 هزار نفر کارت ملی خود را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در سرشماری عشایر کوچنده استان داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی است یادآور شد: تمامی ادارات ثبت احوال در شهرستانهای این استان آماده اند تا در صورت نیاز علاوه بر ارائه شماره ملی، کارت ملی افراد را نیز در اسرع وقت صادر کنند.

این مسئول ادامه داد: عشایر این استان در صورت مفقودی شناسنامه خود نیز می توانند با مراجعه به شعب ادارات ثبت احوال، گواهی مشخصات خود را دریافت کنند.

شعبانلو همچنین از آمادگی تمامی شعب اداره ثبت احوال برای پذیرش عشایر سایر شهرستانهای استان برای ارائه خدمات در خصوص صدور کارت ملی و گواهی مشخصات افراد خبر داد.