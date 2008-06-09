خانه مطبوعات شهریار تاسیس می شود

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در حال حاضر محل مناسبی برای گردهم آمدن و رسیدگی به مشکلات مطبوعات، رسانه ها و خبرنگاران شهریار در این شهرستان وجود ندارد و لازم است در این راستا اعتبارات مورد نظر برای احداث چنین مکانی تامین شود.

وی با اعلام آمادگی خود و مجموعه مسئولان شهرستان به خصوص اداره فرهنگ و ارشاد در راه اندازی و ساماندهی خانه مطبوعات افزود: در اجرای این طرح سلایق و نظرات مختلفی وجود دارد که تا حدی مانع پیشرفت یا انجام کار می شود همچنین نبود مکان مناسب برای ساماندهی و تشکیل چنین مکانی یکی از مشکلات عمده ایجاد این اقدام است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اختصاص این مکان به خبرنگاران شهریاری مسائل مربوط به خبرنگاران از جمله حقوق، بیمه، وسیله ایاب و ذهاب و سهمیه سوخت این قشر توسط دو نماینده از خبرنگاران پیگیری می شود و مشکلات این قشر با سرعت بیشتری حل می شود.