به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجاء ، این قطار با ظرفیت 200 نفر مسافر سه‌شنبه هر هفته ساعت 10/20 از تهران حرکت و بعد از حدود 70 ساعت سیر وارد استانبول خواهد شد.

مراجعت این قطار نیز دوشنبه‌ها ساعت 55/22 به وقت محلی از استانبول بوده و روز پنج شنبه وارد تهران خواهد شد. نوع این قطار در داخل کشور 4 تخته و در کشور ترکیه 6 تخته با ظرفیت 4 نفر در هر کوپه بوده و قیمت بلیت آن 59 هزار و 550 تومان می‌باشد.

بنا بر این گزارش قطاری که در این مسیر تردد می‌‌کند روزهای پنجشنبه از تهران حرکت و روزهای چهارشنبه از استانبول مراجعت می‌نماید. متقاضیان سفر با این قطار می توانند اطلاعات مربوط به موجودی بلیت ، آدرس دفاتر فروش و ... را از طریق تلفن 139 سامانه ارتباط با مشتری این شرکت ( شبانه روزی ) یا سایت رجاء به آدرس www.raja.ir دریافت کنند.

