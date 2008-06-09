بخش زیادی از منابع بانکها در راه بخش کشاورزی است

مرتضی الله داد در گفتگو با مهر با تاکید بر توسعه بخش کشاورزی، گفت: براساس الگویی که در بسته پولی بانک مرکزی وجود دارد، حدود 70 درصد منابع بانکها باید در بخش کشاورزی، صنعت و معدن و همچنین در بخش ساختمان متمرکز شود، این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی هدایت سرمایه به بخش کشاورزی می تواند سود سرشاری را برای اقتصاد کشور محقق کند.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به ضرورت توسعه بخش کشاورزی به واسطه سرمایه گذاری دراین بخش، بیان کرد: در حال حاضربخش کشاورزی مورد توجه سیستم بانکی کشور به خصوص بانک مرکزی قرار گرفته است، البته ورود سرمایه بانکها به این بخش نباید جنبه دستوری به خود گیرد زیرا این بخش از بخشهای اصلی تولید و اشتغال کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه حفظ حقوق سپرده گذاران از وظایف مدیران بانکها است، افزود: سرمایه گذاری در بخشی از اقتصاد کشورباید انجام شود که درآن حقوق سپرده گذاران محفوظ باشد؛ لذا طبق بسته پولی بانک مرکزی 70 درصد منابع بانکها باید در بخشهای مختلف تولید به خصوص در بخش صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان بخشهای اصلی اقتصادی کشور سرمایه گذاری شود.

الله داد با اشاره به رشد بخش کشاورزی با ورود منابع بانکها به این بخش، اظهار داشت: سود آوری بخش کشاورزی به دلیل افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی توجه دولت و بانک مرکزی را در سالجاری معطوف به خود کرده، ضمن اینکه گسترش تولید و افزایش اشتغال در این بخش محقق خواهد شد.

وی با اشاره به مستعد بودن کشور به لحاظ وسعت و منابع، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی اگر تولید افزوده در بخش کشاورزی کشورایجاد شود، علاوه بر مزیت صادراتی، کشور از واردات محصولات اساسی بی نیاز خواهد شد.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بیان کرد: سرمایه گذاری در بخش مسکن اگر منجر به تولید شود اقتصادی است اما اگر این سرمایه ها وارد بخش زمین بازی مسکن شود و افراد از امکانات بانکها دراین زمینه استفاده نمایند به افزایش فعالیت سوداگری بازار مسکن منتهی می شود و این امر پویایی بخش مسکن را از بین می برد.