  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۶

برقعی:

توجیه اقتصادی در پروژه های عمرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

توجیه اقتصادی در پروژه های عمرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

همراه کردن نظارت بر طرحهای عمرانی با نظارت بودجه ای موضوعی است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با جدیت دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی  رئیس جمهوری در آئین تودیع معاون امور فنی این معاونت بااظهار این مطلب، افزود: این معاونت نظام فنی واجرایی کشور را مدیریت می کند و باید به این نکته توجه شود که نظام مذکور یک سند اصلی و محوری به نام قانون مناقصات دارد و ضروری است که در پیاده سازی این نظام با کنترل ورودی و خروجی ها ، نسبت به ارتقایی کارایی نظام فنی و اجرایی کشور اهتمام لازم را به عمل آوریم.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، وی با تاکید بر نگاه مجدد به نظام فنی و اجرایی کشور بر مدیریت صحیح به شیوه ای که طرح های عمرانی در کوتاه ترین زمان به نتیجه برسد، تصریح کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ضمن با اهمیت خواندن اقدامهای متوازن و نیز داشتن توان منطقی در مدیریت و نظارت بر پروژه های عمرانی، گفت: این معاونت باید قادر باشد در یک سطح حاکمیتی بالا کارهای قابل تصدی را شناسایی کرده و فعالیت های قابل واگذاری را به بخش های دیگر محول کند.

برقعی افزود: باید توجه داشت که در یک طرح یا پروژه عمرانی داشتن توجیه اقتصادی ضرورتی انکاناپذیر است. وی شفاف سازی را دراجرای پروژه های عمرانی مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: معاونت امور فنی باید ضمن بازبینی  خروجی ها، اصل خود ممیزی را هم مد نظر قرار دهد.

برقعی افزود: نظام فنی و اجرایی کشور قابل بازبینی است و در عین حال نباید به گونه ای باشد که در اجرای کار غرق شده واز کلیت امر غافل شویم.

کد مطلب 696058

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها