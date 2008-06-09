توجیه اقتصادی در پروژه های عمرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری در آئین تودیع معاون امور فنی این معاونت بااظهار این مطلب، افزود: این معاونت نظام فنی واجرایی کشور را مدیریت می کند و باید به این نکته توجه شود که نظام مذکور یک سند اصلی و محوری به نام قانون مناقصات دارد و ضروری است که در پیاده سازی این نظام با کنترل ورودی و خروجی ها ، نسبت به ارتقایی کارایی نظام فنی و اجرایی کشور اهتمام لازم را به عمل آوریم.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، وی با تاکید بر نگاه مجدد به نظام فنی و اجرایی کشور بر مدیریت صحیح به شیوه ای که طرح های عمرانی در کوتاه ترین زمان به نتیجه برسد، تصریح کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ضمن با اهمیت خواندن اقدامهای متوازن و نیز داشتن توان منطقی در مدیریت و نظارت بر پروژه های عمرانی، گفت: این معاونت باید قادر باشد در یک سطح حاکمیتی بالا کارهای قابل تصدی را شناسایی کرده و فعالیت های قابل واگذاری را به بخش های دیگر محول کند.

برقعی افزود: باید توجه داشت که در یک طرح یا پروژه عمرانی داشتن توجیه اقتصادی ضرورتی انکاناپذیر است. وی شفاف سازی را دراجرای پروژه های عمرانی مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: معاونت امور فنی باید ضمن بازبینی خروجی ها، اصل خود ممیزی را هم مد نظر قرار دهد.

برقعی افزود: نظام فنی و اجرایی کشور قابل بازبینی است و در عین حال نباید به گونه ای باشد که در اجرای کار غرق شده واز کلیت امر غافل شویم.