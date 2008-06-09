آگاهی کامل از اعتقادات دیگران لازمه گفتگوی دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان در دیداری که اوایل این هفته با حضور اعضای شورا و پاپ صورت گرفت اظهار داشت: مسئله دانش ژرف از اعتقادات دیگران در جلسه ای که با حضور تمام اعضای این شورا تشکیل شد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این جلسه همچنین برخی از راهبردهای علمی درباره روابط بین دینی مورد توجه قرار گرفت. هویت شرکت کنندگان در گفتگوهای دینی، آموزش دینی در مدارس، تغییر دین، تبلیغ دین، مقابله به مثل، آزادی دینی و نقش رهبران دینی در جامعه از جمله مسائل مورد بحث و بررسی در این جلسه بود.

کاردینال توران به پاپ گفت: این شورای پاپی در حال حاضر سندی را آماده می کند که راهبردهایی را برای کشیشها و فعالان گفتگویی که در جامعه ای متکثر زندگی می کنند ارائه خواهد داد.

رهبر کاتولیکهای جهان نیز در این دیدار تأکید کرد که تمام فعالیتهای کلیسا باید با محبت صورت گیرد چرا که این محبت است که همه مؤمنان را به گوش دادن به دیگران و جستجوی زمینه های همکاری دعوت می کند، در کنار این امر افزایش جلسات گفتگوی دینی در جهان امروز به درک از دین طرف مقابل نیز بستگی دارد.

پاپ بندیکت شانزدهم در رابطه با این ضرورتها و چالشهایی که در جامعه تکثرگرا ایجاد می شود گفت که از تلاشهای شورای پاپی گفتگوی بین ادیان در شکل گیری برنامه های گفتگو با گروه های مختلف مطلع است.

وی در پایان اظهار داشت: همکاریهای دینی فرصت بیان ایده‌آل های هر کدام از سنتهای دینی را فراهم می کند. کمک به بیماران، قربانیان حوادث طبیعی و خشونت، نگهداری از فقرا و سالمندان برخی از بخشهایی هستند که پیروان ادیان مختلف می توانند زمینه های همکاری خود را در آن گسترش دهند.