برنامه ریزی های مرتبط با حوزه جوانان باید منطبق با مشکلات واقعی آنها باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، قربانی صبح امروز در در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برنامه ریزی برای تسهیل ازدواج جوانان را از دیگر امور ضروری در جامعه عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی های مرتبط با حوزه جوانان باید منطبق با مشکلات واقعی جوانان باشد و از ایجاد توقعات غیر ضروری در آنان جلوگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طبق اعلام معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، شورای فنی آذربایجان غربی موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است بیان داشت: اعضای این شورا با تشکیل جلسات خود در محل اجرای پروژه های عمرانی و بررسی مشکلات فنی آنها از نزدیک گام های مثبتی را در تسریع روند اجرای طرحهای عمرانی برداشته اند.

قربانی اظهارداشت: دستگاههای اجرایی استان باید با حساسیت بیشتری به روند اجرای طرحهای عمرانی حوزه مربوطه خود نظارت کنند.

وی همچنین با اشاره به وقوع پدیده کم آبی در کشورهای مختلف منطقه و افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای مورد نیاز مردم، خواستار صرفه جویی و مدیریت مصرف اقلام ضروری نظیر آب، برق و مواد غذایی شد.

قربانی در ادامه این جلسه با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات تابستانی، بر اجرای طرحهای سازنده برای پرکردن اوقات فراغت جوانان توسط دستگاههای اجرایی تاکید کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل ستاد ویژه آمادگی استان برای دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گفت: در کار گروه های مختلف 450 طرح پیشنهادی دستگاههای اجرایی برای ارائه در سفر رئیس جمهور بررسی و تدوین شده است.

محمد باقر داریانی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی استان موظف هستند هرچه سریع تر نسبت به اخذ موافقت نامه های مربوط برای طرحهای پیشنهادی در سفر رئیس جمهور به استان با وزارتخانه مربوطه اقدام کنند، افزود: تلاش می کنیم طرح های با ماهیت ملی مصوب دور نخست سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی که برخی مشکلات آیین نامه ای و اجرایی مواجه اند برای بررسی و تصویب راهکارهای اجرایی در دومین سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی در اولویت قرارگیرند.

در ادامه این جلسه مدیران اجرایی گزارشی از آخرین اقدامات انجام گرفته در حوزه های مختلف اجرایی و خدماتی را ارائه کردند.

همچنین در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی، مصوبات کارگروه معماری و شهرسازی استان در ماه گذشته که شامل تصویب مرحله نخست طرح هادی شهر سیلوانا، مرحله دوم طرح هادی شهر ربط از توابع سردشت و تغییرات طرح جامع شهرستان نقده بود تصویب شد.