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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۵۳

نمایش 10 فیلم در بخش رهاورد فجر جشنواره کودک همدان

نمایش 10 فیلم در بخش رهاورد فجر جشنواره کودک همدان

10 فیلم بلند سینمایی در بخش رهاورد فجر بیست و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در همدان روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک اعلام کرد "1408" میکائیل هافستروم، " تخم‌مرغ" سمی کاپلانوغلو، "جاده گوانتانامو" مایکل وینترباتم و مت وایتکراس، "دوازده" نیکیتا میخالکوف، "شهر مرزی" گریگوری ناوا، "فرزندان بشر" آلفونسو کوآرون، "قلب‌های تنها" تاد رابینسن، "مارادونا" مارکو ریسی و "کوکب سیاه" برایان دی پالما در همدان به نمایش درمی‌آید.

تخم مرغ

همچنین یک فیلم ایرانی در این بخش از جشنواره به نمایش درمی‌آید که نام آن متعاقبا اعلام خواهد شد. فیلم‌های بخش رهاورد فجر در سانس‌های آخر سینماهای نمایش‌دهنده فیلم‌های جشنواره کودک به نمایش درمی‌آید که از اول تا پنجم تیرماه در همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 696066

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