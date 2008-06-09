دو هزار نفر در هر دوره کشت گلخانه ای در شهریار شاغل می شوند

عباس حاج علی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: کشت گلخانه ای نیاز امروز جامعه است و به دلایل متعدد از جمله کوچک شدن مزارع این روش کشت محدود شده است.

وی افزود: بهترین راهکار برای جلوگیری از بین رفتن مزارع استفاده بهینه از آب و میزان بهره وری از منابع آبی است که در کشت گلخانه ای نیز با کاهش مصرف آب به یک سوم تا یک چهارم روش غرقابی، راندمان بهره وری از تولیدات افزایش می یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: به علت استفاده از اراضی در چهار فصل سال در روش کشت گلخانه ای، زمان استفاده از اراضی نیز افزایش می یابد و از این طریق نیز راندمان بهره وری افزایش می یابد.

حاج علی بیان داشت: به منظور ترویج کشاورزی در مکانهایی که با مشکل کمبود آب مواجه هستند لازم است از فارغ التحصیلان در رشته های مربوطه استفاده شود.

معاون برنامه ریزی فرماندار شهریار عنوان کرد: هم اکنون دو طرح کشاورزی نیز با مشارکت جهاد کشاورزی و شهرداری شهریار در مناطق صفادشت و اخترآباد در بخش خصوصی در دست مطالعه است.