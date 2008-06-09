مصوبه دانشگاه تهران برای پذیرش بدون کنکور دانشجوی کارشناسی ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل پذیرش برگزیدگان علمی برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه تهران بدون شرکت در آزمون سراسری در جلسه اخیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران تصویب شد.

داوطلبانی می توانند در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه تهران بدون شرکت در آزمون سراسری ادامه تحصیل دهند که حداقل یکی از این شرایط را داشنه باشند: رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور برای ورود به رشته برگزیده شده، دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم، رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته مرتب با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن معرفی شده اند، نفر اول مسابقه ها و جشنواره های معتبر علمی بین المللی با معرفی مراجع ذی ربط و رعایت دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی بین المللی پس از تائید و معرفی معاونت آموزشی وزارت علوم و رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر با معرفی شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم.

معدل کل دوره کارشناسی متقاضیان نباید از 15 کمتر باشد و همچنین نباید بیش از یکسال از زمان فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد.

به گزارش مهر، تقاضای افراد واجد شرایط پس از بررسی سوابق و ارزیابی علمی یا مصاحبه در شورای تحصیلات تکمیلی پردیس یا دانشکده یا موسسه مربوطه به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران ارائه می شود و در کمیته پذیرش دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه مورد بررسی نهایی قرار می گیرد که در صورت تائید برای ثبت نام به اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران ارجاع می شود.

دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص "پذیرش برگزیدگان علمی برای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون شرکت در آزمون سراسری" تاکید کرده است که تحصیل پذیرفته شدگان نهایی در دانشگاه تهران به صورت رایگان و تابع کلیه قوانین جاری دانشگاه تهران در مورد دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته است.