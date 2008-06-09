شموشک نوشهر را در لیگ دسته دوم همراهی نمی کنم

بهمن فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال شموشک در لیگ دسته یک فوتبال کشور حضور دارد و چنانچه این تیم در لیگ دسته یک فوتبال کشور باقی بماند به احتمال زیاد با این تیم همکاری می کنم.

وی اظهار داشت: مذاکراتی صورت گرفته تا فصل آینده، چهار تیم در لیگ دسته اول فوتبال کشور بازی کنند که در این صورت شموشک در این رده باقی می ماند.

فروتن خاطرنشان کرد: علاوه بر تیم شموشک نوشهر از سوی چند تیم نیز پیشنهادهایی دارم که در حال بررسی آنها هستم و هیچ چیز قطعی نشده است.

به گفته فروتن، شموشک نوشهر از تیمهای خوب مازندران و کشور است که برای ارتقاء جایگاه به حمایت مالی و اسپانسر نیاز دارد.