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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

فروتن:

شموشک نوشهر را در لیگ دسته دوم همراهی نمی کنم

شموشک نوشهر را در لیگ دسته دوم همراهی نمی کنم

ساری - خبرگزاری مهر: سرمربی سابق تیم فوتبال شموشک نوشهر گفت: اگر فصل آینده شموشک به لیگ دسته دوم فوتبال کشور سقوط کند، این تیم را به عنوان سرمربی همراهی نمی کنم.

بهمن فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال شموشک در لیگ دسته یک فوتبال کشور حضور دارد و چنانچه این تیم در لیگ دسته یک فوتبال کشور باقی بماند به احتمال زیاد با این تیم همکاری می کنم.

وی اظهار داشت: مذاکراتی صورت گرفته تا فصل آینده، چهار تیم در لیگ دسته اول فوتبال کشور بازی کنند که در این صورت شموشک در این رده باقی می ماند.

فروتن خاطرنشان کرد: علاوه بر تیم شموشک نوشهر از سوی چند تیم نیز پیشنهادهایی دارم که در حال بررسی آنها هستم و هیچ چیز قطعی نشده است.

به گفته فروتن، شموشک نوشهر از تیمهای خوب مازندران و کشور است که برای ارتقاء جایگاه به حمایت مالی و اسپانسر نیاز دارد.

کد مطلب 696074

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