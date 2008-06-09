56 تن گل محمدی در خوی برداشت شد

حسن حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خوی با اشاره به آغاز برداشت گل محمدی از زمینهای کشاورزی زیر کشت این محصول در این شهرستان اظهار داشت: امسال 18 هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان زیر کشت گل محمدی قرار دارند.

وی ادامه داد: با برداشت بیش از سه تن از هر هکتار پیش بینی می شود میزان برداشت گل محمدی در خوی به 56 تن برسد.

حسین زاده ادامه داد: از این میزان تولید 70 درصد در گلاب گیری، 20 درصد در تهیه مربا و 10 درصد به صورت گلبرگ خشک مصرف می شود.

گل محمدی یا گل سرخ که در منطقه به "قیزیل گول" معروف است مشتریان و طرفداران زیادی در کشورمان دارد به طوری که بخش عمده ای از این محصول به استانهای همجوار آن و کشورهای همسایه از جمله آذربایجان و ترکیه صادر می شود.

بر اساس آخرین یافته های محققان، گل محمدی در درمان بیماریهای صفراوی، زخم معده، درد روده، تقویت اعصاب و قلب، جلوگیری از تشنج و صرع بسیار مفید است.