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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۴۱

مسلمی نایینی به مهر خبر داد:

اجرای طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها

اجرای طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم از اجرای طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها خبر داد و گفت: وزارت علوم برنامه ها و فعالیتهای بسیاری را در این زمینه انجام داده و طرح های زیادی نیز توسط مرکز مشاوره وزارتخانه در دست اجرا است.

دکتر حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای وزارت علوم در راستای پیشگیری و شناسایی اعتیاد در میان دانشجویان گفت: فعالیتهایی در زمینه اطلاع رسانی، پیشگیری و شیوع شناسی اعتیاد در دانشگاههای مختلف صورت گرفته است و کارگاههای مختلف منطقه ای و دانشگاهی، مسابقات و نمایشگاههایی نیز با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی برگزار شده است.

وی با اشاره به طرح پایش سلامت جسمانی و روانی که اواخر سال گذشته در 50 دانشگاه کشور انجام شد، گفت: این طرح با هدف بررسی وضعیت جسمی و روانی دانشجویان سراسر کشور با اعتباری معادل 400 میلیون تومان انجام شد که با استخراج نتایج آن می توان دانشجویان در معرض خطر از نظر جسمی و روانی و همچنین مصرف مواد را شناسایی کرد.

مدیر کل دانشجویان داخل از اجرای طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها خبر داد و گفت: در این راستا کار تقویت مراکز مشاوره دانشگاهها و تشکلهای دانشجویی مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.

مسلمی نائینی گفت: اطلاع رسانی در این زمینه باعث اشاعه مصرف مواد مخدر می شود و نتیجه معکوس می دهد. وزارت علوم نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود در این زمینه را در اختیار افراد متخصص قرار می دهد.

کد مطلب 696079

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