دکتر حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای وزارت علوم در راستای پیشگیری و شناسایی اعتیاد در میان دانشجویان گفت: فعالیتهایی در زمینه اطلاع رسانی، پیشگیری و شیوع شناسی اعتیاد در دانشگاههای مختلف صورت گرفته است و کارگاههای مختلف منطقه ای و دانشگاهی، مسابقات و نمایشگاههایی نیز با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی برگزار شده است.

وی با اشاره به طرح پایش سلامت جسمانی و روانی که اواخر سال گذشته در 50 دانشگاه کشور انجام شد، گفت: این طرح با هدف بررسی وضعیت جسمی و روانی دانشجویان سراسر کشور با اعتباری معادل 400 میلیون تومان انجام شد که با استخراج نتایج آن می توان دانشجویان در معرض خطر از نظر جسمی و روانی و همچنین مصرف مواد را شناسایی کرد.

مدیر کل دانشجویان داخل از اجرای طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها خبر داد و گفت: در این راستا کار تقویت مراکز مشاوره دانشگاهها و تشکلهای دانشجویی مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.

مسلمی نائینی گفت: اطلاع رسانی در این زمینه باعث اشاعه مصرف مواد مخدر می شود و نتیجه معکوس می دهد. وزارت علوم نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود در این زمینه را در اختیار افراد متخصص قرار می دهد.