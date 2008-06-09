اعتماد سازی میان فتح و حماس دستاورد مذاکرات سنگال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، در این بیانیه آمده است : سنگال در آینده نیز تماسهای خود را با جنبشهای فتح و حماس با هدف برقراری آشتی ملی در فلسطین از سر خواهد گرفت.
این بیانیه از سوی "حکمت زید" از جنبش فتح، "عماد خالد العلمی" از جنبش حماس و "شیخ تیدیانی گادیو" وزیر امور خارجه سنگال امضا شد.
خبرگزاری سنگال پیش از این گفته بود میانجیگری این کشور برای رفع اختلافات داخلی فلسطین در هفت مرحله انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است رئیس جمهوری سنگال در پایان اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در مارس گذشته در داکار اعلام کرده بود که تماسهایی را از طرف های اسرائیلی و فلسطینی برای میانجیگری دریافت کرده است.
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