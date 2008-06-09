اعتماد سازی میان فتح و حماس دستاورد مذاکرات سنگال

جنبشهای فتح و حماس شب گذشته در بیانیه ای اعلام کردند که مذاکرات هیئتهای این دو جنبش در سنگال سبب احیای اعتماد و احترام متقابل میان آنها شد.