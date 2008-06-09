پنج هزار نفر در کشور در ورزشهای هوایی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، جعفر فشارکی صبح امروز در جریان بازدید از سایت پروازی این رشته در اراک اظهار داشت: در فدراسیون ورزش های هوایی 17 رشته تعیین شده است.

وی پاراگلایدر، چتر بازی، پاراموتور، هندگلایدر، کایت و کایت موتوردار را از جمله رشته های هوایی فعال در کشور اعلام کرد و افزود: سازمان تربیت بدنی در تلاش است هیئتهای رشته های ورزشهای هوایی در استانها فعال شود و اکنون روند این برنامه رضایت بخش و در حال توسعه در استانهاست.

این مسئول عنوان کرد: با توافق سازمان هواپیمایی کشور، هواپیماهای کوچک نیز وارد کشور شده و هم اینک کلاسهای آموزش خلبانی آن دایر شده است.

فشارکی یادآور شد: توجه به امر آموزش، تربیت مربی، کارشناس سایت پروازی و بیان رعایت نکات ایمنی از جمله موضوع‌های مهم انجمن ورزشهای هوایی است.

وی روند گسترش این رشته را در استان مرکزی به ویژه شهرستان اراک مطلوب ارزیابی کرد و افزود: استان مرکزی در رشد این ورزش بسیار موفق بوده است.