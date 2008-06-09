سازمان جهانی توسعه تجارت تعاون باید تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی، محمد رضا رمضانی دبیر کل اتاق تعاون در مجمع عمومی اتحادیه بین المللی تعاون در رم پایتخت ایتالیا گفت: نهضت تعاونی حرکتی خودجوش و انسان محور است که عملکرد آن در مواقع بحرانی بارزتر می باشد و می تواند به عنوان سازمانی فراگیر و مردمی به تحقق اهداف توسعه هزاره کمک کند.

وی اتحادیه بین المللی تعاونه را به عنوان عالی ترین نهاد مردمی تعاونیها در جهان دانست و افزود: امروز تعاونیها با قبول مسئولیت اجتماعی خود در متن تحولات اقتصادی و اجتماعی قرن 21 می تواند بیش از گذشته نقش آفرین باشند.

دبیر کل اتاق تعاون همچنین تصریح کرد: نهضت تعاون در جهان با حدود یک میلیارد عضو واتکا به اصول ارزشهای تعاونی می تواند در عرصه اقتصادی واجتماعی جهانی توانمندی های خود را به منصه ظهور برساند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان و تشکیلات I.C.A بایستی با پرداختن به چالشهای پیشرو و رهبری مورد نیاز برای جهانی شدن ، حمایت از اقتصاد و تجارت بین المللی در سطح ملی وبین المللی ، توسعه همکاری و تجارت بین تعاونیها با هدف آسان سازی تجارت تعاونیها باید به گونه ای طراحی گردد که نیازهای اعضا خود برآورده سازد.

مجمع عمومی فوق العاده بین المللی تعاون ( I.C.A) با حضور 284 نماینده از 120کشور جهان در رم پایتخت ایتالیا به مدت دو روز برگزار شد ، گفتنی است در این کنفرانس وزیر تعاون ، دبیر کل اتاق تعاون وهیئت همراه از ایران نیز حضور دارد.