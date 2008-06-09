به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک اعلام کرد در این بخش فیلم‌های "پرستو"، "پیله" و "نان و لی لی" هاشم علیایی‌مقدم، "تولدم مبارک" مهدی محمدی، "جزیره تنبا" مازیار محمدی‌نژاد، "دیگ" مجید عکاف ساده، "قاب عکس" آناهیتا کبیرکوه، "کشف راز" نیما میگلی و کامیار خسروی، "مدرسه ما" اکبر شهبازی و "مکالمه" شاهد سلطانی‌آزاد روی پرده می‌رود.

یک پروانه زرین نیز در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به بهترین اثر ویدئویی نیمه‌بلند اهدا خواهد شد. این جشنواره از اول تا پنجم تیرماه در همدان برگزار می‌شود.