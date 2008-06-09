73 پروژه ورزشی در استان زنجان در حال ساخت است

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، سرانه فضای ورزشی را برای هر نفر در استان زنجان 48 سانتیمتر عنوان کرد و افزود: با ساخت اماکن ورزشی جدید سرانه فضاهای ورزشی است ارتقا خواهد یافت.

وی ادامه داد: جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام ورزشی در سطح استان 540 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان، وضعیت این پروژه‌ها بررسی خواهد شد .

رحمانی گفت: عدم تخصیص اعتبارات لازم منجر به نیمه کاره ماندن اکثر پروژه های عمرانی خواهد شد به همین خاطر امیدواریم در دور بعدی سفرهای استانی هیئت دولت به استان، اعتبارات پروژه‌های عمرانی به میزان 112 میلیارد ریال افزایش یابد تا بتوانیم در پایان سال 88 این پروژه‌ها را به بهره‌برداری رسانیم.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان با اشاره به اینکه در طی سال 86 جهش خوبی در سطح استان در راستای توسعه فضاهای ورزشی ایجاد شده است، افزود: طی سال گذشته 27 مورد فضای ورزشی در مناطق مختلف استان بخصوص مناطق محروم به بهره برداری رسید.

رحمانی همچنین تعداد پروژ های مصوب سفر اردیبهشت ماه سال 85 به استان زنجان را 66 پروژه عنوان کرد.