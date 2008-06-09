سفر اروپایی بوش بی نتیجه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا با بیان این مطلب در ادامه نوشت : "جرج بوش" در آخرین سفر اروپایی خود به اروپا در مقام ریاست جمهوری آمریکا ابتدا وارد اسلوونی شده و در اجلاس آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت می کند. بوش سپس به برلین، رم، پاریس و لندن خواهد رفت.

انتظار می رود بوش در این سفرها در پی تحکیم روابط آمریکا با این کشورهای مهم اروپایی باشد، اما رسیدن به این هدف اندکی مشکل است، زیرا پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 روابط آمریکا با کشورهای اروپایی دچار سردی شد.

به نوشته شینهوا، علاوه بر روابط آمریکا با اروپا، بوش در این سفر به دنبال کسب کمکهای بیشتر اروپا در عراق و افغانستان و همچنین افزایش فشارها بر تهران خواهد بود و یکی دیگر از مهمترین محورهای مذاکرات بوش در اروپا، مسئله صلح خاورمیانه خواهد بود.

بوش بارها این وعده را داده که تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود صلح را در خاورمیانه برقرار کرده و دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را پایه گذاری کند، اما زمان در حال حاضر بسیار سریعتر از آنچه بوش انتظارش را دارد در حال سپری شدن است و با توجه به عملکرد دولت آمریکا در تحقق این امر می توان گفت که بوش نیز همانند سلف خود "بیل کلینتون" موفق به برقراری صلح در خاورمیانه نخواهد شد.

به گزارش مهر، شینهوا در ادامه مطلب خود به ایران پرداخته و می نویسد : درباره پرونده هسته ای ایران، "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه نمایندگان کشورهای 1+5 در روزهای آینده عازم تهران می شود تا بسته پیشنهادی جدید این کشورها را به مقامهای ایران ارائه کند، اما از آنجا که هنوز دو طرف درباره مسئله کلیدی غنی سازی دچار اختلاف نظر هستند، رسیدن به نتیجه ای مشخص در این باره در زمان دوره ریاست جمهوری بوش اندکی مشکل به نظر می رسد.

این رسانه افزود : درباره افغانستان نیز به نظر می رسد کشورهای اروپایی تمایل چندانی برای افزایش حضور خود در این کشور نداشته باشند. در این میان فرانسه بهترین هدیه را به بوش داده و اعلام کرده که 700 نظامی فرانسوی را در تابستان سال جاری به افغانستان اعزام می کند .

شینهوا در ادامه به موضوع سفر بوش به ایتالیا پرداخت و نوشت : با توجه به اینکه "سیلویو برلوسکنی" دوست قدیمی بوش و کسی که در حمله به عراق از آمریکا و انگلیس حمایت کرد؛ بار دیگر در ایتالیا به قدرت رسیده، بوش در سفر به رم به دنبال جلب حمایت ایتالیا در عراق و افغانستان خواهد بود.

شینهوا در پایان مطلب خود نوشت : یکی دیگر از مسائل مهمی که ممکن است در نشست آمریکا و اتحادیه اروپا به آن پرداخته شود موضوع افزایش بی سابقه بهای نفت و مواد غذایی است که انتظار می رود این موضوع یکی از داغترین محورهای مذاکرات بوش در اروپا باشد.