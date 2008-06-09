700 میلیون ریال اعتبار به ناحیه صنعتی دهک شهریار اختصاص یافت

شکرالله فائز در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: پیگیریهای انجام شده توسط معاون برنامه ریزی فرماندار برای تامین اعتبار ناحیه صنعتی دهک انجام شده است و تامین بخشی از این اعتبار بر عهده شرکتها و شهرکهاست بخش دیگری از این اعتبار نیز توسط معاون برنامه ریزی استان هزینه می شود.

وی افزود: بر اساس پیش بینی انجام شده این ناحیه صنعتی تا خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به وجود مشکلات پیش آمده در روند ساخت و احداث کارخانه جات در شهرکهای صنعتی، واحدهای این شهرک تا تامین امکانات کامل به متقاضیان واگذار نمی شود.

فائز بیان داشت: برای آماده سازی این ناحیه صنعتی کمترین زمان ممکن در نظر گرفته شده است و تمام امکانات زیربنایی نیز در این مدت تامین خواهد شد و در اجرای این طرح از نظر تامین اعتبار مشکلی وجود ندارد.