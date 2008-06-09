معرفی و نقد کتاب «انقلاب اسلامی در زنجان» در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تاریخ عصر کتاب اداره‌ کل امور کتابخانه‌های عمومی استان زنجان در اولین نشست خود در سال 1387 عصر امروز - 20 خرداد - به نقد و معرفی کتاب «انقلاب اسلامی در زنجان» با حضور نویسنده‌ کتاب (مسعود بیات) خواهد پرداخت.

این آیین ساعت 17 در محل تالار اجتماعات کتابخانه‌ عمومی سهروردی زنجان برگزار می شود.

توجه به پیشینه‌ تاریخی منطقه و فعالیت علما و نیروهای مذهبی در جنبش مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، نحوه‌ آغاز نهضت امام خمینی و تکوین این حرکت و تلاش و تکاپوی روحانیت و مردم زنجان برای پیروزی انقلاب در جریان تظاهرات از مباحث عمده‌ کتاب است.

مسعود بیات دارای دکترای تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه تهران است که عنوان پایان‌نامه‌ وی «ایران، هویت تاریخی، ساخت و تحولات قدرت از آغاز صفویه تا برآمدن قاجاریه» بود. وی اکنون عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه است.