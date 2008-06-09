روان شدن رسیدگی به مشکلات و جرایم کار مشترک قوای مقننه و قضاییه است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس ازدیدار خود باهاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه با حضور درجمع خبرنگاران از هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از شخصیت های ممتاز دینی کشور که درخانه ملت حاضر شدند، تشکر کرد.

وی گفت: ما از دیرباز به خاطر روابط نزدیکی که با ایشان داریم و داشته ایم از اندیشه های مترقی ایشان همیشه بهره مند بودیم.

رئیس مجلس ، قوه قضائیه را یکی از مهمترین قوای کشور خواند وافزود: قوه قضائیه از گذشته در تاریخ ایران به عدلیه مشهور بود و همین کلمه نشان می دهد که این قوه چقدر اهمیت دارد و می تواند عدالت را در کشور محقق کند.

وی تصریح کرد: به دلیل همین اهمیت، ارتباط تنگاتنگ با قوه قضائیه برای حل و فصل مسائل کشور و روان شدن رسیدگی به تخلفات ، مشکلات و جرایم کاری است که مشترکا باید با قوه مقننه صورت بگیرد.

لاریجانی گفت: بخشی ازمباحثی که امروز خدمت ایشان مطرح شد ازجمله بحث قوانین و اصلاح آنها بود به طوریکه مردم بتوانند یک ارتباط نزدیک با قوانین برقرار کنند و رسیدگی ها راحت تر شود، مشکلات تا این اندازه به زندان ها کشیده نشود و فضا فضایی شود که هم با متخلف برخورد شود وهم مجازات جنبه بازدارنده داشته باشد .

وی گفت: طبعا باید این کار مقدمه ای شود برای اینکه اصلاح بسیاری از مسائل در عدلیه صورت نگیرد ، نظارت مجلس هم از دل یک تعامل موثر و فعال در می آید ،‌ نظارت به این معنا است که کارها و قوانین و مقررات خوب اجرا شود لذا اگر از ابتدا قوانین خوب تنظیم شود و درست ا جرا شود آن وقت نظارت خیلی روان و ساده خواهد بود.

لاریجانی تاکید کرد: ان شا الله این مسیری که هم اکنون در مورد آن صحبت شده مسیر خوبی خواهد بود.

وی گفت: با توجه به ذهن فعال ایشان ما خیلی امیدواریم که با همکاری قوه قضائیه با مجلس تازه نفس،‌ شکل مثبتی به خود بگیرد.