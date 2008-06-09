نخستین مجموعه فرهنگی تفریحی کودکان در مشهد ایجاد می شود

علیرضا بزرگوار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: مجموعه کودک و آینده در فضایی افزون بر چهار هزار متر مربع در بوستان کوهسنگی در حال اجرا است.

شهردار منطقه هشت مشهد هدف از اجرای این پروژه را توسعه فضاهای مورد نیاز کودکان، افزایش امکانات فرهنگی تفریحی متناسب برای این دوره سنی و نیز ایجاد کانون، آموزش فرهنگ شهروندی در سنین نونهالی برشمرد.

بزرگوار اظهار داشت: این مجموعه دارای امکاناتی از جمله مرکز خرید، آمفی تئاتر، وسایل بازی، کتابخانه و رستوران ویژه کودکان است.

وی ابراز امیدواری کرد: این پروژه در صورت فراهم بودن امکانات به زودی مورد بهره بر داری قرار گیرد.