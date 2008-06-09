کارت بانکهای عضو شتاب جایگزین پرداخت نقدی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سلیمانی در رابطه با مزایای نصب دستگاه کارتخوان POS در دفاتر اسناد رسمی افزود: این دستگاه به تاکید رئیس سازمان ثبت مبنی بر نصب دستگاههای POS در این دفاتر جهت تسهیل امور مردم و بنابر اعتماد به سران دفاتر اسناد رسمی ، نصب می شود.

وی ادامه داد: نصب و راه اندازی این دستگاه علاوه بر شفاف سازی بهترو بیشتر عملکرد سازمان ثبت، باعث سرعت بخشیدن به وصول مطالبات سازمان ثبت و دسترسی سران دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران به حقوقشان می شود.

وی کاهش زمان تردد مردم در بانک ها و جلوگیری از اتلاف وقت را از جمله دیگر مزایای این سیستم بر شمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه پرداخت وجوه در ظرف زمانی 30 ثانیه انجام می شود، این زمان به نسبت زمان صرف شده در بانک بسیار کوتاه و قابل توجه است.

سلیمانی در رابطه با نحوه پیشیبانی دستگاه مربوطه ابراز داشت: پیشتیبانی این سیستم بر عهده بانک ملی است و از آن جا که طرف حساب های دولتی بانک ملی بوده ، در نتیجه موظف است حمایت و پشتیبانی مورد نیاز را در این زمینه انجام دهد. بر اساس قانون برنامه چهارم، اگر زمانی بانکی نتواند سرویس های مطلوب را انجام دهد می توان از طریق وزارت اقتصاد و دارایی پی گیری و حتی بانک پشتیبان را تغییر داد. اما چون اعتقاد ما این است که بانک ملی بهترین سرویس را ارائه می کند و از سالیان قبل با سازمان ثبت همکاری داشته به نظر می رسد بهترین پشتیبانی ارائه شود و امیدواریم با همکاری مسئولان این بانک بهترین خدمت رسانی به مردم ارائه شود.

معاون برنامه ریزی وتوسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با بیان اینکه پس از نصب سیستم کارتخوان POS در دفاتر اسناد رسمی دیگر پرداخت به صورت نقدی به بانک وجود نخواهد داشت، ابراز امیدواری کرد باتاکید رئیس سازمان ثبت ، در هفته قوه قضائیه شاهد افتتاح و راه اندازی تعداد بسیاری از این دستگاه در دفاتر اسناد رسمی تهران باشیم .