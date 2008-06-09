هفتمین کنگره بین المللی دندانپزشکی کودکان ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین رمضانی عضو هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان کودکان ایران و دبیر کنگره هدف از برگزاری این کنگره را بالا بردن اطلاعات متخصصین دندانپزشکان کودکان، ارائه مطالب جدید به دندانپزشکان عمومی و متخصصین رشته های وابسته، ارتودنتیست ها، اندودنتیست ها ، جراحی و ترمیمی ذکر کرد.

وی گفت: در این کنگره دوره جراحی فک و صورت در کودکان با عنوان جدیدترین روشهای جراحی فک و صورت در کودکان توسط دکتر Hani از دانشگاه مک گیل کانادا برگزار می شود و همچنین سخنرانی نیز از هندوستان با موضوع کنگره حضور دارد.

وی افزود: پانل هایی با موضوع دندانپزشکی کودکان و رشته های وابسته، کارگاه ( فوریت های پزشکی در دندانپزشکی) ، آموزش دور میز همراه با پرسش و پاسخ، و پانل ویژه ای با موضوع ارائه آخرین تحقیقات توسط دانشجویان تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان می باشد.

رمضانی گفت: از برنامه های جانبی کنگره ارائه بیش از 40 پوستر تحقیقاتی با حضور محققین مربوطه، نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی و پانل بهداشت کاران، پرستاران و دستیاران دندانپزشکی می باشد.

دبیر کنگره بین المللی دندانپزشکی کودکان ایران گفت: این کنگره دارای 12 امتیاز باز آموزی است و حدود 200 مقاله نهایی شده توسط داوران انتخاب که به صورت سخنرانی و پوستر در ایام برگزاری کنگره ارائه خواهد شد.

وی در پایان گفت: علاقه مندان جهت شرکت در کنگره و پانل های تخصصی می توانند به سایت www.iapd.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 88288995 تماس حاصل نمایند.