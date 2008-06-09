افت فروش سینماها در تعطیلات نیمه خرداد

به گزارش خبرنگار مهر،دومین فیلم سینمایی شهرام شاه‌حسینی پس از "کلاغ‌‌پر" است که فیلمسازی را با دستیاری کارگردانان حرفه‌ای چون مرحوم ملاقلی‌پور، بهمن قبادی، سیامک شایقی، ابراهیم وحیدزاده و ساخت فیلم کوتاه آغاز کرد و "به طعم خاک" او از جشن خانه سینما و جشنواره فیلم کوتاه جایزه گرفت.

در خلاصه داستان "زن‌ها فرشته‌اند" آمده: اگر سفرتون لغو شد و بیش از حد دلتنگ همسرتون شدید خوشحال نشین، چون دیوار موش داره! مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، امین حیایی، لیلا اوتادی، لادن طباطبایی، مریم سلطانی، محمدرضا شریفی‌نیا، احمد پورمخبر، فرامرز روشنایی و مرتضی کاظمی بازیگران این فیلم هستند.





زن‌ها فرشته‌اند

"زن‌ها فرشته‌اند" از چهارشنبه اول خرداد در گروه سینمایی آفریقا اکران شده و پس از 15 روز نمایش در 17 سینما 000/300/217 تومان فروش کرده است. بیشترین فروش فیلم پنجشنبه 16 خرداد 000/500/19 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/000/8 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"همخانه" دومین فیلم سینمایی مهرداد فرید پس از "آرامش در میان مردگان" است که سال گذشته به اکران عمومی درآمد. فیلم داستان مهسا؛ دانشجوی ترم آخر شهرستانی است که به خاطر نمره نیاوردن در یک درس ناچار است یک ترم دیگر در تهران بماند و به فکر جایی دیگر برای اقامت باشد.

بیتا سحرخیز، علیرضا اشکان، اکبر عبدی، مجید مشیری، مریم بوبانی، ارژنگ امیرفضلی و عسل بدیعی بازیگران، بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری، محسن نامجو آهنگساز، بابک اخوان صدابردار، م.فرید فیلمنامه نویس و مسعود جعفری جوزانی تهیه‌کننده فیلم هستند. این فیلم در بخش مهمان بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

فیلم "همخانه" از چهارشنبه 25 اردیبهشت در گروه سینمایی آزادی اکران شده و پس از 21 روز نمایش در 7 سینما 000/000/47 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم پنجشنبه 16 خرداد 000/800/1 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/500/1 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"قرنطینه" نخستین فیلم منوچهر هادی بر اساس فیلمنامه‌ای از سعید دولتخانی ساخته شده است. داستان فیلم درباره دختر و پسری جوان است که دل در گرو یکدیگر دارند، اما برای ازدواج با مشکلات بسیار رو به رو هستند. حمید گودرزی، رضا عطاران، افسانه بایگان، رضا رویگری، خاطره حاتمی و نیوشا ضیغمی در این فیلم بازی کرده‌اند.

"قرنطینه" در بخش مهمان بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد. این فیلم از چهارشنبه 25 اردیبهشت در گروه سینمایی عصر جدید اکران شده و پس از 21 روز نمایش در 14 سینما 000/000/145 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم پنجشنبه 16 خرداد 000/200/11 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/300 تومان رشد فروش روزانه داشته است.

"تلافی" به کارگردانی سعید اسدی با فیلمنامه عباس شیرمحمدی سال 86 ساخته شده که روایتگر داستان زوجی جوان است که به اسراری جدید درباره یکدیگر پی می‌برند و در پی تلافی برمی‌آیند. حمید گودرزی، نیوشا ضیغمی، سیروس گرجستانی، مهدی امینی‌خواه، کیانوش گرامی، محمد شیری و احمد پورمخبر بازیگران فیلم هستند.

"تلافی" از روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت در گروه سینمایی استقلال اکران شده و پس از 35 روز نمایش در 10 سینما 000/000/180 تومان فروخته است. بیشترین فروش روزانه فیلم 16 و 17 خرداد 000/000/4 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/500 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"روزی که حسنی مرد شد" به کارگردانی کیانوش و کورش دالوند از معدود فیلم‌های کودک و نوجوان است که از چهارشنبه یازدهم اردیبهشت اکران شده و پس از 35 روز نمایش در یک سینما 000/900/4 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم پنجشنبه 16 خرداد 000/120 تومان بوده که نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/60 تومان رشد فروش روزانه داشته است.

"دایره زنگی" اولین ساخته پریسا بخت‌آور، داستان دختری و پسری جوان به نام شیرین و محمد را روایت می‌کند که تنها یکروز فرصت دارند هزینه تعمیر خودرویی را که با آن تصادف کرده‌اند تأمین کنند. این دو به ناچار راهی خانه‌ای در شمال شهر می‌شوند...

در این فیلم مهران مدیری، باران کوثری، صابر ابر، امین حیایی، بهاره رهنما، امید روحانی، نگار فروزنده، حامد بهداد، محمدرضا و ملیکا شریفی‌نیا، گوهر خیراندیش، نیلوفر خوش‌خلق، نیما شاهرخشاهی، اکرم محمدی، امیر نوری، محسن قاضی مرادی، کیانوش گرامی و آفرین چیت‌ساز به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به اصغر فرهادی فیلمنامه‌نویس، بهمن اردلان صدابردار و مجتبی متولی مدیر تولید اشاره کرد. این فیلم از چهارشنبه 29 اسفند اکران شده و تا دهم خرداد 600/298/090/1 تومان فروخته است. این فیلم هفته گذشته به دلیل ایام سوگواری و به دستور وزارت ارشاد به نمایش در نیامد و تغییری در آمار فروش آن ایجاد نشده است. احتمال دارد به همین دلیل یک هفته دیگر اکران "دایره زنگی" تمدید شود و اکران "تیغ زن" به تعویق بیفتد.

فیلم خارجی "1408" ساخته میکائیل هافستروم است که در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلمنامه را مت گرینبرگ، اسکات الکساندر و لری کاراشوسکی نوشته‌اند و جان کیوساک در فیلم نقش نویسنده‌ای شکاک را دارد که درباره یکی از اتاق‌های هتلی در نیویورک که در آن چند مورد خودکشی اتفاق افتاده، تحقیق می‌کند.

تریلر ترسناک "1408" که ژوئن 2007 به نمایش درآمد با نقدهای مثبت مواجه شد و برخلاف پیش‌بینی‌ها در گیشه موفق بود. این فیلم 25 میلیون دلاری در آمریکا 72 و در سطح بین‌المللی 55 میلیون دلار فروخت. ساموئل ال. جکسن و مری مکورمک یگر بازیگران این فیلم 106 دقیقه‌ای هستند که پس از 80 روز نمایش در یک سینما 000/100/22 تومان فروخته است.

فیلم خارجی "مرد حصیری" ساخته نیل لابوت تولید مشترک سال 2006 آلمان و آمریکا و درباره کلانتری است که در مورد ناپدید شدن دختری جوان در یک جزیره کوچک تحقیق می‌کند. فیلمنامه را آنتونی شافه نوشته و پل ساروسی مدیر فیلمبرداری، جوئل پلاچ تدوینگر، آنجلو بادالامنتی آهنگساز و نیکلاس کیج، الن برستین، کیت بیهان و لیلی سوبیسکی بازیگران آن هستند.

لابوت 46 ساله دو فیلم "پرستار بتی" و "شکل چیزها" را در کارنامه دارد. فیلم "مرد حصیری" در بخش مسابقه سینمای معناگرا بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم از یکشنبه اول اردیبهشت اکران شده و پس از 45 روز نمایش در یک سینما 000/400/4 تومان فروش داشته است.





سیکو

مستند سینمایی "سیکو" پنجمین فیلم مایکل مور پس از فیلم‌های تحسین‌شده "بولینگ برای کلمباین" و "فارنهایت 911" است. فیلمساز جنجالی در این فیلم به موضوع بهداشت و درمان در آمریکا می‌پردازد و سیستم حاکم در این کشور را زیر سئوال می‌برد. شرکت فیلمیران پخش این مستند را بر عهده دارد.

"سیکو" که نخستین‌بار در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد، محصول سال 2007 آمریکا و مدت زمان آن 125 دقیقه است. فیلم اخیرا جوایزی مانند بهترین فیلم مستند به انتخاب انجمن منتقدان رسانه‌ای، دومین مستند برگزیده سال از نگاه جامعه ملی منتقدان و بهترین مستند سال به انتخاب انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس را برد.

"سیکو" که در فهرست اولیه 15 مستند برگزیده برای حضور در بخش اسکار بهترین مستند سال قرار داشت، در بخش نمایش‌های ویژه مستند بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز به نمایش درآمد. این فیلم از چهارشنبه 25 اردیبهشت اکران شده و پس از 21 روز نمایش در یک سینما 000/950/1 تومان فروخته است.