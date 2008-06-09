بهره برداری از 30 پروژه در هفته جهاد کشاورزی در تایباد آغاز می شود

سعادت علی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در تایباد اظهار داشت: این پروژه ها شامل 24 پروژه در بخش دامپروری و طیور و شش پروژه مربوط به کانال انتقال آب کشاورزی در این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تایباد بیان داشت: اعتبار 24 پروژه از مجموع 30 پروژه از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده اقتصادی و شش پروژه از محل اعتبارات مناطق محروم تامین شده است.

وی در خصوص تعداد اشتغال این پروژه ها اظهار داشت: تعداد هزار و 60 نفر از محل این پروژه ها به طور موقت و دائم مشغول به کار می شوند.

علی نیا در خصوص محل اجرای این طرحها در تایباد یادآور شد: از مجموع پروژه های قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی، هشت پروژه در بخش مرکزی و 18 پروژه در باخرز و چهار پروژه در بخش میان ولایت به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص سایر برنامه های قابل اجرا در هفته جهاد کشاورزی عنوان کرد: علاوه بر افتتاح پروژه های یاد شده در هفته جهاد کشاورزی امسال از تولید کنندگان و کار آفرینان برتر در بخش کشاورزی تایباد تجلیل و مرکز خدمات مشاوره ای بخش کشاورزی تایباد و تعاونی مصرف اتحادیه تعاونی های روستایی شهرستان تایباد به بهره برداری می رسد.

علی نیا اظهار داشت: در طول مدت هفت روز هفته جهاد کشاورزی از طرحهای این بخش بازدید و با آرمانهای شهدا جهاد کشاورزی تجدید میثاق می شود.

وی از کشاورزان و تولید کنندگان شهرستان تایباد خواست با شرکت در برنامه های هفته جهاد کشاورزی ضمن آشنایی با آخرین نقطه نظرات کارشناسان بخش مسئولان و متولیان بخش کشاورزی را در بهبود امور بخش همراهی نمایند.

شهرستان تایباد با داشتن 150 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی یکی از شهرستانهای قطب کشاورزی در خراسان رضوی است.

تایباد در فاصله 225 کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.