نخست وزیر استرالیا خواستار جهان بدون بمب اتمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کوین رود" در جریان دیدار از موزه یادبود بمباران اتمی هیروشیما گفت : هیروشیما باید جامعه جهانی را با قاطعیت ترغیب کند تا بشریت بتواند بیشترین تلاش خود را برای صلح در قرن 21 انجام دهد.
وی افزود: ما باید در اقیانوس آرام تلاش نماییم تا قرن حاضر را به قرن صلح در منطقه و به دنبال آن در کل جهان تبدیل کنیم و نشان دهیم که خواستار جهانی بدون تسلیحات اتمی هستیم.
گفتنی است که آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم درششم اوت سال 1945هیروشیما و در نهم اوت شهر ناکازاکی ژاپن را مورد حمله اتمی خود قرار داد که طی آن در هیروشیما 140 هزار و در ناکازاکی 70 هفتاد هزار انسان بیگناه قتل عام شدند.
نخست وزیر استرالیا که برای دیداری رسمی به ژاپن سفر کرده است؛در جریان بازدید از بنای یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما از سوی آمریکا،خواستار خلع سلاح اتمی در جهان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کوین رود" در جریان دیدار از موزه یادبود بمباران اتمی هیروشیما گفت : هیروشیما باید جامعه جهانی را با قاطعیت ترغیب کند تا بشریت بتواند بیشترین تلاش خود را برای صلح در قرن 21 انجام دهد.
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