نخست وزیر استرالیا خواستار جهان بدون بمب اتمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کوین رود" در جریان دیدار از موزه یادبود بمباران اتمی هیروشیما گفت : هیروشیما باید جامعه جهانی را با قاطعیت ترغیب کند تا بشریت بتواند بیشترین تلاش خود را برای صلح در قرن 21 انجام دهد.



وی افزود: ما باید در اقیانوس آرام تلاش نماییم تا قرن حاضر را به قرن صلح در منطقه و به دنبال آن در کل جهان تبدیل کنیم و نشان دهیم که خواستار جهانی بدون تسلیحات اتمی هستیم.



گفتنی است که آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم درششم اوت سال 1945هیروشیما و در نهم اوت شهر ناکازاکی ژاپن را مورد حمله اتمی خود قرار داد که طی آن در هیروشیما 140 هزار و در ناکازاکی 70 هفتاد هزار انسان بیگناه قتل عام شدند.