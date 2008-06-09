آیت الله مدرسی درباره انقلاب مردمی علیه توافقنامه امنیتی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، "آیت الله محمد تقی المدرسی" در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه و طلبه های حوزه های علمیه عراق درباره توافقنامه امنیتی واشنگتن- بغداد گفت : این توافقنامه فاقد نگاه فراگیر و عمیق به اوضاع عراق است و درحالی بررسی می شود که عراق تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در سایه تهدید و غارتگری قرار دارد و اگر به همین شکل باقی بماند با شکست روبرو می شود.

وی درادامه غارتگری و چپاول آمریکا را درعراق به شمشیری بر گردن عراقی ها تشبیه کرد و افزود: به نفع آمریکا نیست که به عنوان یک قدرت بزرگ ،حاکمیت عراق را نقض کند، زیرا این توافقنامه، ملت عراق را تحقیر و ارزش آنها را پایین می آورد و به گونه ای است که این ملت را به سوی انقلابی علیه این توافقنامه سوق می دهد و بالطبع حلقه جدیدی از مشکلات را درپی خواهد آورد.

در پی حمله رژیم بعثی سابق عراق به سرکردگی صدام به کویت، بغداد تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گرفت و براساس آن استفاده از زور علیه عراق به عنوان یک منبع تهدید آمیزجایز به شمار می رود.

آیت الله مدرسی درادامه این سخنان به کسانی که خواهان امضای توافقنامه امنیتی هستند، هشدار داد از عمق تاریخ عراق مطلع شوند و نگاه فراگیر را در بررسی ها برای حل مشکلات عراق از دست ندهند.

آیت الله محمد تقی مدرسی از علمای برجسته عراق است که مقر حوزه وی در کربلا واقع شده است.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.