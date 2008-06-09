مشارکت 7 کلانشهر کشور در مؤسسه مالی و اعتباری شهر

حسین محمد پورزندی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: تبدیل تعاونی اعتباری شهر به مؤسسه مالی و اعتباری که با موافقت بانک مرکزی انجام شده است آثار مطلوبی را برای شهروندان و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت که در آینده بیشتر مشخص خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تبدیل تعاونی اعتباری شهر به مؤسسه مالی و اعتباری، افزود: این مؤسسه از این پس قادر خواهد بود کلیه فعالیت های مالی و اعتباری را انجام دهد ضمن آنکه بر اساس مجوز بانک مرکزی ، پس از ثبت به عنوان موسسه مالی و اعتباری می تواند نسبت به دایر کردن شعب در کلیه شهر های کشور نیز اقدام کند.

معاون مالی و اداری شهردار تهران یادآور شد: 7 کلان شهر کشور از جمله شیراز ، کرج ، تبریز و... به صورت رسمی در این مؤسسه مالی و اعتباری مشارکت خواهند داشت و از مزایای وجود یک نهاد مالی و اعتباری مستقل بهره مند خواهند شد.