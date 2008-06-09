"گراناز" به جشنواره فیلم کودک نرسید

عباس رافعی به خبرنگار مهر گفت: هنگام تدوین "گراناز" درگیر مراسم فوت پدرم بودم و به همین دلیل این مرحله دو هفته متوقف شد. البته تدوین را خودم به زودی به پایان می‌رسانم و افشین عزیزی نیز همزمان موسیقی متن را می‌سازد. بعد از آماده شدن کپی نهایی فیلم قصد دارم آن را در جشنواره‌های کودک خارجی شرکت دهم و برنامه‌ای برای حضور فیلم در جشنواره فجر ندارم.

نمایی از فیلم "گراناز"

"گراناز" از 26 فروردین کلید خورد و داستان پسری 10 ساله است که با زنی بلوچ همسفر می‌شود. او برای یافتن نشانی همسفر خود که زبان همدیگر را متوجه نمی‌شوند دست به جستجو می‌زند. قربان نجفی، مهرداد ضیایی، شهرزاد جواهری، صفا ملک‌دل، فرید قبادی، محمود شاملو، منصور نیکوسخن، مهدی راشدی، دانیال نوروش و متین حیدرنیا بازیگران فیلم هستند.

رافعی درباره اکران "تولدی دیگر" و حضور "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" در یک جشنواره خارجی نیز گفت: "تولدی دیگر" مدتی است آماده نمایش شده و منتظر گرفتن پروانه نمایش آن هستم. "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" نیز در بخش مسابقه اولین دوره جشنواره فیلم نوح به نمایش درمی‌آید که از 24 تا 29 خرداد در چچن برگزار می‌شود.

"تولدی دیگر" داستان ملوانی جوان به نام زهیر است که برای یافتن کار همسرش را در لبنان رها می‌کند. او با آغاز جنگ به کشورش بازمی‌گردد. "آفتاب برهمه یکسان می‌تابد" نیز درباره سفر دو زن همراه با عشق دوران سال‌های جوانی‌شان است. لاله اسکندری، مریلا زارعی، احمدرضا مهرانفر و سیامک احصایی در این فیلم بازی کرده‌اند.