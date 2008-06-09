موبایلها تصاویر تلویزیونی یورو 2008 را به تصویر می کشند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Mobixell Networks ارائه دهنده راه حلها و فناوریهای موبایل به اپرتوارهای تلفنهای همراه اعلام کرد که همزمان با برگزاری مسابقات یورو 2008 که در دو کشور سوئیس و اتریش برگزاری می شود سرویس Live Mobile TV ویژه پهنای باند پایین شبکه های "جی پی آر اس" را به اپراتور سوئیس کام ارائه می کند.

به این ترتیب کاربران اپراتور "سوئیس کام" می توانند در این کشور از طریق تلفن همراه و تنها با کمک شبکه اینترنت موبایل پهنای باند پایین با بالاترین کیفیت فیلم و صدای مسابقات را به صورت زنده از طریق تلویزیون از راه موبایل دریافت کنند.

با کمک این راه حل که Mobixell's Mobile Webcast نام دارد سوئیس کام می تواند به صورت همزمان و زنده از راه سرویسهای "موبایل تی. وی و ویدیو روی خط" با توانایی، سرعت و کیفیت بالا فیلم مسابقات را برای کاربران دارای پهنای باند پایین ارسال کند.

براساس گزارش پایگاه خبری 3G، این سرویس همچنین می تواند زمان تلف شده را وقتی که کاربر مجبور است از شبکه با اتصال سرعت بالا (UMTS) به شبکه های با سرعت پایین (EDGE و GPRS) تنزل کند کاهش دهد و همچنان کیفیت و سرعت بالای تصاویر تلویزیونی موبایل را حفظ کند.

در این خصوص سخنگوی سوئیس کام توضیح داد: "در بیشتر رویدادهای ورزشی مثل یوفا یورو 2008 معمولا ترافیک بالای تلفنهای همراه دیده می شود چراکه حجم بالایی از مردم می خواهند به طور همزمان از تلفنهای همراه خود که و از سرویسهای مختلف در فضای محدودی چون استادیوم استفاده کنند به همین منظور برای سوئیس کام بسیار مهم است که به مشتریان خود بهترین و با کیفیت ترین سرویس را ارائه کند و این اتفاق با همکاری Mobixell روی داده است."