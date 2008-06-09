خسارات بخش کشاورزی استان مرکزی به 440 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، نادر ابراهیمی صبح امروز در جمع خبرنگاران اراک افزود: عمده این خسارتها به باغهای انار، زیتون، انجیر، هلو، شلیل، گردو و بادام استان وارد شده و در بخشهایی منجر به کف بری و لزوم احیاء دوباره باغها شده است.

وی با انتقاد از اینکه با وجود کاهش بارندگی 47 تا بیش از 50 درصدی در استان مرکزی، اختصاص اعتبارات خشکسالی شامل حال استان نشده است، عنوان کرد: خسارات کشاورزی در استان جبران ناپذیر است و اگر حمایت دولت و استفاده از اعتبارات تخصیص یافته به خشکسالی نباشد استانی که تا پنج برابر نیاز استان محصول کشاورزی در بخشهای مختلف تولید می کند به شدت ضربه می خورد.

وی تصریح کرد: نام استان مرکزی در لیست استانهای بحران زده نیست در حالیکه بر اساس استنادات کارشناسی جهاد کشاورزی، امسال در استان مرکزی منفی ‪ ۵۰/۹‬درصد ریزش جوی داشتیم در حالیکه معیار هواشناسی کشور در این بخش منفی ‪ ۴۷/۵‬است و با این اختلاف استان مرکزی نیز جزء 16 استان محروم از اعتبارات خشکسالی است.

ابراهیمی گفت: مکاتباتی از سوی استان برای اختصاص بودجه اختصاص یافته به خشکسالی به استان صورت گرفته است و پیگیری های لازم در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان از خسارات بخش کشاورزی به محصولات زراعی و باغی، ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان به بخش دام طیور و آبزیان و ‪ ۱۶‬میلیارد تومان نیز به منابع طبیعی و مراتع استان وارد شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات اختصاص یافته بیمه محصولات کشاورزی، کشاورزانی که در استان محصول خود را بیمه کردند تا حدودی جبران خسارت شده در حالیکه این امر 10 درصد محصولات استان را شامل می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬کلنی عسل استان مرکزی بر اثر خشکسالی از بین رفته و ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد بقیه نیز خساراتی دیده اند بیان داشت: در پیگیریهای مستمر با مقامات وزارتخانه به تازگی به ازای هر کندو، قول تامین پنچ کیلو شکر گرفته شده است.

ابراهیمی اظهار داشت: اخذ مجوز یک هزار و ‪ ۲۰۰‬تن جوی یارانه ‌دار نیز در دستور کار است و مصوبه‌ ای برای خرید لاشه دام سنگین با نرخ چهار هزار و ‪۷۰۰‬ تومان در هر کیلوگرم از دامداران و تهیه بذر مورد نیاز کشاورزان از برنامه های اولویت دار است.