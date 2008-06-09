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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تدوین ضوابط محلی در نقشه های ساخت زمینهای 99 ساله

تدوین ضوابط محلی در نقشه های ساخت زمینهای 99 ساله

مدیر کل دفتر طراحی شهری وزارت مسکن و شهرسازی از تدوین ضوابط محلی در نقشه های ساخت زمینهای 99 ساله خبر داد و گفت: این ضوابط توسط کمیته های بررسی و تصویب نقشه های مسکن 99 ساله تکمیل و تدوین می شود.

غلامرضا میثاقیان در گفتگو با مهر در رابطه با ارزیابی کیفی نقشه های ساخت زمینهای 99 ساله، گفت: کمیته ای متشکل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری شهر و دانشگاهها مسئولیت ارزیابی کیفی نقشه های ساخت زمینهای 99 ساله را بر عهده دارند، ضمن اینکه وظیفه تکمیل، تدوین و منظور کردن ضوابط و مقررات بومی در این دستورالعمل بر عهده این کمیته است.

مدیر کل دفتر طراحی شهری وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: با تشکیل کمیته ارزیابی کیفی نقشه های ساخت زمینهای 99 ساله کلیه سازندگان این زمینها ملزم به رعایت دستورالعملهای کیفی در تهیه نقشه های ساخت شده اند.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعملها و الزامات اجرای آنها به استانها، عنوان کرد: اجرای نقشه های ساخت در زمینهای 99 ساله برای همه استانها به یک صورت امری معقول نیست؛ لذا برای توفیق در این امر یکسری ضوابط محلی نیز توسط کمیته ارزیابی نقشه ها در نظر گرفته شده است.

میثاقیان افزود: کنترل اجرای نقشه ها و بررسی طرحهای آماده سازی و اعمال ضوابط  بومی و محلی توسط  کمیته های بررسی و تصویب نقشه های مسکن 99 ساله در حال اجرا در کلیه استانها است، به نحویکه پس از تصویب طرحها توسط این کمیته پروانه برای اجرا صادر می شود.

وی در خصوص اجرای دستورالعمل نقشه های ساختمانی زمین های 99 ساله، تصریح کرد: گزارشات اجرای نقشه های ساخت درسطح کشوربه صورت ماهانه ارائه می شود و تاکنون استانهای خوزستان و هرمزگان عملکرد بالایی دراجرا داشته اند، اما تحقق این امردر کل کشور زمان بر است.

مدیر کل دفتر طراحی شهری وزارت مسکن و شهرسازی با بیان مطلب فوق، افزود: دستورالعمل اجرای نقشه های ساخت زمین های 99 ساله با امضای وزیر مسکن و شهرسازی به استانها ابلاغ شده و عدم اجرا صد درصد با برخورد قانونی همراه است.

کد مطلب 696140

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