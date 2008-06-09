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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

اخبار نقل و انتقالات لیگ برتر/

مدافع تیم فوتبال پاس همدان به سپاهان اصفهان پیوست

مدافع تیم فوتبال پاس همدان به سپاهان اصفهان پیوست

محسن میرابی، مدافع جوان تیم فوتبال پاس همدان با عقد قراردادی 2 ساله به تیم سپاهان اصفهان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، این مدافع جوان که قراردادش با باشگاه پاس همدان به پایان رسیده است، تحت شرایط قرارداد بازیکن آزاد از این تیم جدا و به تیم سپاهان اصفهان پیوست.

میرابی که در زمره بازیکنان زیر 23 سال است، با عقد قراردادی داخلی رسما موافقت خود را برای همراهی تیم سپاهان ابراز داشته و با آغاز فصل نقل و انتقالات قرارداد خود را در هیئت فوتبال استان اصفهان به ثبت خواهد رساند.

تاکنون داود حقی و احمدجمشیدیان با عقد قرارداد دوساله به عضوت تیم سپاهان درآمده اند و در انتظار آغاز رسمی فصل نقل و انتقالات هستند تا قرارداد خود را در هیئت فوتبال استان اصفهان به ثبت برسانند.

کد مطلب 696143

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