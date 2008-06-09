دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت مردم جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علیا صبح امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری بندرلنگه هرمزگان اظهار داشت: مردم و مسئولان باید برای رسیدن به اهداف نظام در همه ابعاد همسو و هماهنگ باشند و هر فردی که بخواهد در این مسیر سنگ اندازی کند، دستگاه قضایی با آن با شدت و قدرت برخورد خواهد کرد.

وی یادآور شد: با تلاش شبانه روزی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی استان و همکاری مداوم دستگاه قضایی در حال حاضر شاهد امنیت مطلوبی در استان هستیم و بسیاری از چالشهای امنیتی که در گذشته هرمزگان را تحت تاثیر خود قرار داده بود، حل و فصل شده است.

علیا با اشاره به حضور مردم در عرصه برقراری امنیت و حل و فصل پرونده های قضایی بیان داشت: شوراهای حل اختلاف در جایگاه مناسبی در جامعه قرار گرفته اند و با توجه به برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای اعضای این شوراها در سراسر استان به زودی شاهد نقش پذیری هر چه بیشتر این نهادهای وابسته به مردم خواهیم بود.

در این مراسم، محمد راهپیمایی فرد جهرمی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه هرمزگان منصوب و از زحمات علی ملایی در این حوزه تقدیر شد.