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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

استعمال دخانیات سالانه جان 50 هزار ایرانی را می گیرد

استعمال دخانیات سالانه جان 50 هزار ایرانی را می گیرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: سالانه ‪ ۵۰‬هزار مرگ ناشی از استعمال دخانیات در کشور گزارش می‌شود که این رقم در جهان چهار میلیون نفر است.

عبدالمحمد خواجه ئیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر ‪ ۲۵‬نوع بیماری به طور مستقیم ناشی از استعمال دخانیات است و مشخص شده که سرطان، بیماریهای قلب و عروق، ریه و دستگاه گوارش مهمترین آنهاست.

وی اظهار داشت: همچنین بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت افراد سیگاری باید بیش از دو تا سه برابر هزینه خرید دخانیات، برای درمان ناشی از بیماری‌های آن پرداخت کنند که اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور جبران ناپذیر است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: چهار هزار ماده سمی و شیمیایی در ترکیبات دود سیگار شناسایی شده است که استنشاق آنها سبب بروز طیف وسیعی از بیماریها می‌شود.

خواجه ئیان بیان داشت: استعمال این ماده مخرب از نظر زیست محیطی نیز علاوه بر آلودگی هوا بخش زیادی از زمین‌های حاصلخیز را به کشت توتون اختصاص می دهد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در بعد اجتماعی نیز به طور معمول مصرف دخانیات از جمله سیگار زمینه ساز اعتیاد و گرایش به سایر بزه‌های اجتماعی می‌شود.

کد مطلب 696146

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