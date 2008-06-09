عدم برگزاری آزمون نهایی درس تاریخ معاصر توجه به این درس را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، ایرج آقا ملایی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک سرگروههای درس تاریخ مدارس متوسطه در اردوگاه گلمکان چناران اظهار داشت: برگزاری آزمون غیر نهایی درس تاریخ معاصر باعث شده دانش آموزان، خانواده ها و حتی مدارس اهمیت کمتری به آن بدهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 450 دبیر کار تدریس دروس تاریخ مدارس متوسطه استان را بر عهده دارند ادامه داد: درس تاریخ برای رشته های غیر ادبیات و علوم انسانی تنها در سال سوم متوسطه با عنوان تاریخ معاصر به صورت عمومی ارائه می شود.

آقا ملایی همچنین با اشاره به برگزاری آزمون نهایی خردادماه امسال درس تاریخ ایران و جهان2، ادامه داد: 90 درصد سئوالات این آزمون به دلیل عدم رعایت اصول طراحی، عدم توجه به ارزش محتوایی، استاندارد نبوده و بر مشکلات این درس در مدارس افزوده است.

وی گفت: اینگونه طراحی سئوال به جای افزایش علاقه مندی به درس مهم و ضروری تاریخ باعث ایجاد دل زدگی و بیزاری از تاریخ خواهد شد.

آقا ملایی افزود: دبیران دروس تاریخ متوسطه با هدف ایجاد روحیه تحقیق، بررسی کتب و آشنایی با تاریخ محلی یازدهمین همایش دبیران و سرگروههای تاریخ استان در چناران یا تربت جام نیز سال آینده برگزار خواهد شد.

بررسی سئوالات امتحان نهایی درس تاریخ، برنامه ریزی جهت یازدهمین همایش سالانه و بازدید از مکانهای تاریخی شهر گلمکان چناران از دیگر برنامه های این نشست یک روزه است.